Про Омікрон поки немає підтверджених даних, де мовилось би про найвищу небезпеку. Таку думку в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі висловив Віктор Ляшко – міністр охорони здоров'я.

До теми Омікрон зафіксували ще в одній країні

"Говорити про нього як найбільш небезпечний штам коронавірусу сьогодні зарано", – наголосив міністр.

Чи виявлять в Україні Омікрон

Ляшко зауважив, що у ПЛР-дослідженнях, які роблять в Україні, Омікрон не "проскочить" 100%. Його зафіксують, але не відразу ідентифікують.

Маємо надію, що певний час протримаємось, але якщо він (Омікрон – 24 канал) з'явиться, не потрібно одразу панікувати. Усі досліження відбуваються,

– відзначив він.

Міністр пояснив, що в Україні беруть біологічні зразки від людей, які хворіли та подорожували. Проте поки виявляють штам Дельта. "Омікрон, на жаль, рано чи пізно з'явиться. Ізолюватись від світу не вийде", – додав він та заявив, що в Україні роблять "упереджувальні заходи, які не дозволять потрапити Омікрону".

Зауважте! Віктор Ляшко радить утриматись українців від подорожей через новий штам. Він вважає, що варто задуматись про мандрівки у самій країні.

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