Про Омікрон поки немає підтверджених даних, де мовилось би про найвищу небезпеку. Таку думку в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі висловив Віктор Ляшко – міністр охорони здоров'я.
До теми Омікрон зафіксували ще в одній країні
"Говорити про нього як найбільш небезпечний штам коронавірусу сьогодні зарано", – наголосив міністр.
Чи виявлять в Україні Омікрон
Ляшко зауважив, що у ПЛР-дослідженнях, які роблять в Україні, Омікрон не "проскочить" 100%. Його зафіксують, але не відразу ідентифікують.
Маємо надію, що певний час протримаємось, але якщо він (Омікрон – 24 канал) з'явиться, не потрібно одразу панікувати. Усі досліження відбуваються,
– відзначив він.
Міністр пояснив, що в Україні беруть біологічні зразки від людей, які хворіли та подорожували. Проте поки виявляють штам Дельта. "Омікрон, на жаль, рано чи пізно з'явиться. Ізолюватись від світу не вийде", – додав він та заявив, що в Україні роблять "упереджувальні заходи, які не дозволять потрапити Омікрону".
Штам коронавірусу Омікрон: головне
- У Південній Африці виявили штам Омікрон наприкінці листопада 2021 року. Перший випадок зафіксували за допомогою ПЛР-тесту. Повідомляють, що люди можуть інфікуватися Омікроном, навіть якщо вже перехворіли на коронавірус.
- ВООЗ направила команду вчених до Південно-Африканської Республіки для дослідження штаму Омікрон. Євросоюз може рекомендувати переглянути правила для туристів через стрімке поширення штаму.
- Поки в Україні немає жодного випадку зараження новим штамом. Проте уряд заборонив в'їзд громадянам певних держав.