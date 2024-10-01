Ці результати представили на онлайн-конференції Американської кардіологічної асоціації. Дослідники зазначають, що ці висновки є попередніми.

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Відома користь гострого перцю

Раніше встановили, що вживання червоного перцю може зменшувати ризик передчасної смерті. Основна активна речовина перцю, капсаїцин, відома своєю здатністю покращувати функціонування серцево-судинної системи та обмін речовин.

Також він має захисні властивості проти атеросклерозу. Є припущення, що капсаїцин може мати протираковий ефект. Проте залишається незрозумілим, чи достатньо ці ефекти виражені, щоб реально продовжити життя. Також є занепокоєння, що у великих дозах капсаїцин може збільшити ризик раку шлунка.

Результати нового дослідження

У проведеному аналізі, що охоплює понад 4700 досліджень, вивчили дані про 570 тисяч осіб, щоб оцінити вплив червоного перцю на здоров'я. Дослідники виявили, що в порівнянні з тими, хто рідко або ніколи не їсть гострий перець, у людей, які регулярно вживають його:

ризик смерті від серцево-судинних захворювань менший на 26%;

ризик смерті від раку менший на 23%;

загальна смертність знижена на 25%.

"Точні механізми, які пояснюють ці результати, поки що невідомі. Тому неможливо стверджувати, що червоний перець продовжує життя та знижує ризик смерті. Потрібні додаткові рандомізовані контрольовані випробування для підтвердження цих попередніх даних", – зазначає Бо Зю, кардіолог із Клівлендської клініки та співавтор дослідження.