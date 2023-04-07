Згідно зі звітом ВООЗ, близько 17,8% населення країн з високим рівнем доходу та 16,5% населення країн з низьким і середнім рівнем доходу страждають від безпліддя.

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Проблема лікування безпліддя

Проте, не зважаючи на те, що це широко поширена проблема, профілактика, діагностика та лікування безплідності, включаючи допоміжні репродуктивні технології, часто недоступні через їхню високу вартість, соціальну стигматизацію та обмежену доступність.

Генеральний директор ВООЗ доктор Тедрос Аданом Гебрейесус вказав, що потрібно розширювати доступ до допомоги від безпліддя та забезпечувати, щоб це питання отримало більше уваги в дослідженнях та політиці в галузі охорони здоров’я.

Зараз у більшості країн лікування безпліддя оплачують самі пацієнти, і високі витрати можуть стати перешкодою для отримання доступу до лікування або призвести до бідності.

ВООЗ визначає безпліддя як захворювання чоловічої або жіночої репродуктивної системи, яке визначається невдачею вагітності після 12 або більше місяців регулярного незахищеного статевого акту.

Причини безпліддя

Проблеми можуть бути як у чоловіків, так і у жінок. Або в обох партнерів одразу. У чверті випадків причину безплідності так і не вдається визначити. Найчастішими причинами безпліддя є: