Людство продовжує товстішати

Близько 2,6 мільярда людей у ​​всьому світі – 38% населення світу – вже мають надмірну вагу або ожиріння. Але згідно з теперішніми тенденціями за 12 років очікується, що кількість людей зросте до понад 4 мільярдів (51%).

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Без широкого застосування таких тактик, як податки та обмеження на рекламу нездорової їжі, кількість людей із клінічним ожирінням зросте з кожного сьомого сьогодні до кожного четвертого до 2035 року. Якщо це станеться, майже 2 мільярди людей у ​​всьому світі будуть жити з ожирінням.

Люди з індексом маси тіла (ІМТ) 25 вважаються такими, що мають надлишкову вагу, тоді як люди, чий ІМТ становить 30 – мають ожиріння. Дослідження показують, що воно підвищує ризик раку, діабету, серцевих та інших захворювань.

Найбільше страждають діти

Ожиріння серед дітей та молоді зростає швидше, ніж серед дорослих. Очікується, що до 2035 року він буде принаймні вдвічі вищим, ніж у 2020 році. Він зросте на 100% серед хлопців віком до 18 років, та на 125% серед дівчат того ж віку, це 383 мільйонів дітей.

Дев'ять із 10 країн, у яких очікується найбільше зростання ваги населення в найближчі роки, є країнами з низьким або середнім рівнем доходу в Африці та Азії.

Поширення ожиріння в усьому світі експерти пов'язують із популярністю нездорової їжі, надзвичайною кліматичною ситуацією, коронавірусними обмеженнями та хімічним забрудненням.