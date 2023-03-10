Человечество продолжает толстеть

Около 2,6 миллиарда человек во всем мире – 38% населения мира – уже имеют избыточный вес или ожирение. Но согласно нынешним тенденциям за 12 лет ожидается, что количество людей возрастет до более чем 4 миллиардов (51%).

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Без широкого применения таких тактик, как налоги и ограничения на рекламу нездоровой пищи, количество людей с клиническим ожирением вырастет с каждого седьмого до каждого четвертого до 2035 года. Если это произойдет, около 2 миллиардов человек во всем мире будут жить с ожирением.

Люди с индексом массы тела (ИМТ) 25 считаются имеющими избыточный вес, тогда как люди, чей ИМТ составляет 30 – имеют ожирение. Исследования показывают, что оно повышает риск рака, диабета, сердечных и других заболеваний.

Больше всего страдают дети

Ожирение среди детей и молодежи увеличивается быстрее, чем среди взрослых. Ожидается, что к 2035 году он будет по крайней мере вдвое выше, чем в 2020 году. Он вырастет на 100% среди юношей до 18 лет, и на 125% среди девушек того же возраста, это 383 миллионов детей.

Девять из 10 стран, где ожидается наибольший рост веса населения в ближайшие годы, являются странами с низким или средним уровнем дохода в Африке и Азии.

Распространение ожирения по всему миру эксперты связывают с популярностью нездоровой пищи, чрезвычайной климатической ситуацией, коронавирусными ограничениями и химическим загрязнением.