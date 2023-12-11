У паразитарних інфекцій бувають різні неспецифічні симптоми, інколи ж вони протікають безсимптомно і знаходять випадково.

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Симптоми паразитарних інфекцій

  • діарея, яка триває кілька днів;
  • сухий кашель;
  • біль в животі;
  • біль в м'язах;
  • кров у випорожненнях;
  • висипання на шкірі, як при алергії;
  • ущільнення під шкірою;
  • нудота та блювання;
  • сверблячка в області заднього проходу або статевих органів;
  • метеоризм;
  • висока температура;
  • порушення зору, ходи та координації рухів.

Як виявити паразитів

Щоб з'ясувати, чи є у вас паразити, потрібно звернутися до лікаря. Він проведе опитування, обстеження та за необхідності виключить деякі хвороби. Наприклад, симптоми хвороб шлунка та кишківника можуть бути схожі з симптомами кишкових паразитарних інфекцій.

Нема універсального аналізу на всіх паразитів одночасно. Деякі інфекції можна знайти в аналізі крові, але при цьому шукають конкретних паразитів, наприклад, малярійні плазмодії.

Методів діагностики паразитарних інфекцій багато, вони сильно відрізняються один від одного. Все залежить від того, які симптоми турбують людину і який спосіб життя вона веде. Щоб з'ясувати, чи є у людини паразити і які лікар може призначити:

Дослідження калу або аналіз на яйця та паразити. Для пошуку паразитів, які викликають діарею, спазми, метеоризм. Зазвичай рекомендують досліджувати три або більше зразків калу, які беруть у різні дні.

Ендоскопія чи колоноскопія. Використовується, коли дослідження калу не допомагає визначити причину діареї. При ендоскопії через рот вводять трубку у шлунок, а при колоноскопії гастроентеролог через пряму кишку оглядає кишківник.

Серологічне дослідження крові. Використовується для пошуку антитіл або антигенів паразитів, які утворюються, коли організм заражений, та імунна система намагається боротися з паразитами.

Мазок крові. Використовується для пошуку паразитів у крові під мікроскопом. Таким методом можна діагностувати паразитарні захворювання, наприклад філаріатоз або малярію.

Рентген. Магнітно-резонансна томографія, комп'ютерна томографія для пошуку деяких паразитарних захворювань, які можуть вражати органи. Наприклад, так можна виявити глистів, які блокують протоки у печінці або підшлунковій залозі.

Профілактика паразитів

Щоб паразитарним інфекціям, потрібно дотримуватися простих правил:

  • Мити руки перед їжею або приготуванням їжі, а також після роботи із землею чи туалетом.
  • Пити тільки бутельовану або кип'ячену воду у місцях, де немає каналізації та сучасних туалетів.
  • Не ковтати воду під час плавання. Прибирати за собаками на прогулянках.
  • Мити фрукти та овочі. Зелень краще промивати проточною водою перед готуванням.
  • Не дозволяти дітям грати у місцях, де багато собак чи кішок.
  • Не їсти сиру чи недосмажену свинину, яловичину чи рибу.

Якщо у вас зʼявились будь-які з вищеперелічених симптомів, зверніться до вашого сімейного лікаря. Він призначить вам додаткові обстеження або направить до вузькоспеціалізованих лікарів.