У паразитарных инфекций бывают разные неспецифические симптомы, а иногда они протекают бессимптомно и находят случайно.

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Симптомы паразитарных инфекций

диарея, которая длится несколько дней;

сухой кашель;

боль в животе;

боли в мышцах;

кровь в стулах;

сыпь на коже, как при аллергии;

уплотнение под кожей;

тошнота и рвота;

зуд в области заднего прохода или половых органов;

метеоризм;

высокая температура;

нарушение зрения, походки и координации движений.

Как обнаружить паразитов

Чтобы выяснить, есть ли у вас паразиты, следует обратиться к врачу. Он проведет опрос, обследование и при необходимости исключит некоторые болезни. Например, симптомы болезней желудка и кишечника могут быть схожи с симптомами кишечных паразитарных инфекций.

Нет универсального анализа на всех паразитов одновременно. Некоторые инфекции можно найти в анализе крови, но при этом ищут конкретных паразитов, например малярийные плазмодии.

Методов диагностики паразитарных инфекций много, они сильно отличаются друг от друга. Все зависит от того, какие симптомы беспокоят человека и какой образ жизни он ведет. Чтобы выяснить, есть ли у человека паразиты и какие врач может назначить:

Исследование кала или анализ на яйца и паразиты. Для поиска паразитов, вызывающих диарею, спазмы, метеоризм. Обычно рекомендуют исследовать три или более образцов кала, принимаемых в разные дни.

Эндоскопия либо колоноскопия. Используется, когда исследование кала не помогает определить причину диареи. При эндоскопии через рот вводят трубку в желудок, а при колоноскопии гастроэнтеролог через прямую кишку осматривает кишечник.

Серологическое исследование крови. Используется для поиска антител или паразитов, которые образуются, когда организм заражен, и иммунная система пытается бороться с паразитами.

Мазок крови. Используется для поиска паразитов в крови под микроскопом. Таким методом можно диагностировать паразитарные заболевания, например филариатоз или малярию.

Рентген. Магнитно-резонансная томография, компьютерная томография для поиска паразитарных заболеваний, которые могут поражать органы. Например, можно обнаружить глистов, которые блокируют протоки в печени или поджелудочной железе.

Профилактика паразитов

Чтобы паразитарным инфекциям нужно соблюдать простые правила:

Мыть руки перед едой или приготовлением пищи, а также после работы с землей или туалетом.

Пить только бутыленную или кипяченую воду в местах, где нет канализации и современных туалетов.

Не проглатывать воду во время плавания. Убирать собак на прогулках.

Мыть фрукты и овощи. Зелень лучше промывать проточной водой перед приготовлением.

Не разрешать детям играть в местах, где много собак или кошек.

Не есть сырую или недожаренную свинину, говядину или рыбу.

Если у вас появились какие-либо из вышеперечисленных симптомов, обратитесь к вашему семейному врачу. Он назначит вам дополнительные обследования или направит к узкоспециализированным врачам.