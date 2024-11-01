Цим пацієнтом є 62-річний інженер Пол Ріді, у якого в грудні 2023 року діагностували гліобластому. Цей рак вбиває більшість пацієнтів протягом 18 місяців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

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Після встановлення діагнозу лікарі намагалися видалити якомога більшу частину пухлини. Потім чоловік пройшов курс променевої терапії та хімієтерапії. Проте це не допомогло, оскільки в липні пухлина знову почала рости.

Тому Полу запропонували взяти участь у дослідженні CITADEL-123, і він схопився за цю можливість.

Як минуло дослідження

Експериментальне лікування провели в Університетському коледжі Лондонських лікарень NHS Foundation Trust (UCLH). Перш ніж розпочати, лікарі попросили хірургів видалити якомога більшу частину пухлини. Після цього під шкіру голови пацієнта імплантували крихітний пристрій під назвою резервуар Ommaya.

Раз на тиждень протягом 6 тижнів лікарі вводили у пухлину низькі рівні радіоактивності. Цей процес був спрямований саме на знищення ракових клітин – здорові тканини залишалися неушкодженими.

У підсумку останнє сканування мозку показало, що пухлина Ріда зменшилася в розмірі на 50%.

Ми щойно переглянули результати сканування, і воно наприкінці лікування показало зменшення пухлини, що є справді приголомшливим результатом для людини з такою агресивною пухлиною,

– сказав доктор Пол Малхолланд, медичний онколог-консультант UCLH і головний автор дослідження.

Сам Пол Рід дуже щасливий такому результату. Оскільки перед початком лікування ймовірність його виживання становила десь рік або менше.

Буде чудово, якщо це лікування допоможе мені, а якщо ні, то нічого страшного... Можливо, воно принесе користь комусь іншому в майбутньому,

– сказав він.

Пацієнт також розповів, що єдиний побічним ефектом під час експерименту була "трохи більша втома".

Медична команда вже почала лікування другого пацієнта за цією ж процедурою. Загалом до першої фази випробувань планують долучити 40 пацієнтів.