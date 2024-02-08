Потовиділення в області пахв, долонь та підошви найчастіше є нормальною реакцією, обумовленою стресом, фізичними навантаженнями або спекотною погодою. Піт регулює температуру тіла та запобігає перегріву.

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Але люди з гіпергідрозом можуть пітніти навіть при низькій температурі або в стані спокою. Неконтрольоване потовиділення призводить до дискомфорту як фізичного, так і емоційного.

Чому виникає гіпергідроз

Нервова система автоматично запускає роботу потових залоз у разі підвищення температури тіла. Гіпергідроз викликаний хибними нервовими сигналами, що призводять до гіперактивності потових залоз. Через це фізіологічна реакція стає патологічною.

Гіпергідроз можна поділити на первинний та вторинний. Первинний – причину потовиділення виявити неможливо. Вважається, що в надмірній нервовій стимуляції важливу роль відіграють генетичні фактори, хоча це ще недостатньо вивчено.

Вторинний – пітливість виникає внаслідок іншого захворювання або як побічний ефект приймання ліків. Пітливість може бути по всьому тілу (генералізована) або в одній ділянці (осередкова).

Лікування гіпергідрозу

Антиперспіранти. Надмірне потовиділення можна контролювати за допомогою антиперспірантів, які закорковують потові протоки. Продукти, що містять хлорид алюмінію, є препаратами першої лінії для лікування пітливості.

Ліки. Використання деяких ліків може запобігти надмірній стимуляції потових залоз. Такі препарати можуть мати побічні ефекти та підходять не всім.

Іонофорез. Руки чи ноги поміщають у воду, потім через неї спеціальний пристрій пропускає слабкий електричний струм. Він блокує нерви, що викликають потовиділення.

Ботулінічний токсин. Ботулінічний токсин блокує нерви, що стимулюють потовиділення. Ця процедура ефективна. Однак це дорого, і потрібні повторні курси лікування.

Ендоскопічна торакальна симпатектомія (ЕТС). Це мінімально інвазивна процедура, під час якої хірург перерізає нерв, що контролює потовиділення. Операція на нервах пов'язана з ризиком побічних ефектів та ускладнень, її розглядають тільки для людей, які пробували багато інших методів лікування без позитивних результатів.

Операція на пахвах. Хірург видаляє потові залози в пахвах. Хірургічне втручання забезпечує довгостроковий ефект при стійкому потовиділенні, яке не піддається іншим методам лікування.