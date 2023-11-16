Віктор Ляшко – очільник МОЗ – наголосив, що джерело наразі не встановили. Найбільше схиляються, що гепатит А пішов від водопровідної мережі.

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За словами Ляшка, на Вінниччині працювало багато бригад. Окрім того, туди приїжджав головний санітарний лікар України. Водночас встановити джерело спалаху – досі не вдалося.

Питання в тому, що чітко не встановлено джерело, звідки розпочався спалах. Проводилися різні варіанти, й найбільше ми віддаємо перевагу саме водопровідній мережі,

– наголосив Ляшко.

Однак наразі не виключають й інших шляхів зараження. Зокрема, мовиться про харчовий шлях. Наразі метою є вийти на нульового пацієнта. Тоді у МОЗ зрозуміють, звідки розпочався спалах, а також – як його зупинити. Ляшко наголосив, що це – неодмінно станеться. Водночас назвати хоч приблизні часові межі наразі – неможливо.

Загалом від початку року в Україні зареєстрували понад 300 заражених гепатитом А. Це – більше, аніж упродовж всього 2022 року.