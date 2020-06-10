У Франції заговорили про надлишок захисних масок
У Франції зіткнулися з надлишком багаторазових захисних масок, а виробники не встигають їх продавати.
У джерелі йдеться, що на сьогодні на складах французьких виробників накопичилося близько 40 мільйонів непроданих захисних масок. Про це повідомляє видання Le Monde.
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На початку пандемії коронавірусної інфекції у Європі виробники тканин і кравці Франції об'єдналися в платформу "Загальна експертиза", щоб налагодити масове виробництво масок на прохання держави.
Лише за кілька тижнів виробництво у Франції виросло з 50 000 одиниць на день до 3-4 мільйонів. У пік пандемії в країні виробляли близько 25 мільйонів масок за тиждень.
Наразі виробники масок просять державу включити їх товар в державний резерв.
Додамо, що станом на 10 червня у Франції підтверджено 155 156 випадків зараження коронавірусом, 29 тисяч людей померли, одужали – 71 832.