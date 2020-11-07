60 000 за добу: Франція, Італія та Швеція фіксують рекордні показники нових випадків COVID-19
Одразу кілька країн Європи протягом доби 6 листопада повідомили про рекордні показники кількості виявлених нових інфікованих коронавірусом людей. Мовиться про Італію (понад 37 000), Швецію (майже 4 700) та Францію (більше за 60 000).
Італія – понад 37 000
В Італії за добу 5 листопада підтвердили 37 809 нових випадків COVID-19, як пише ANSA. Цей показник – найвищий за весь час перебігу пандемії. Через коронавірус в країні за добу померли 446 людей.
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Загалом в Італії фіксували коронавірус у 862 681 людини. При цьому все ще хворіють із них – майже 500 000.
Швеція – майже 4700
Рекордну кількість нових випадків за весь час пандемії зафіксували й у Швеції – 4 697. 20 людей від хвороби померли.
Загальна ж кількість підтверджених випадків COVID-19 у Швеції – 146 461, за даними порталу worldometers, але скільки з них активних хворих – не відомо (не всі країни відкрито публікують статистику, яка стосується коронавірусу).
Франція – більше за 60 000
Особливо складна ситуація у Франції. У п'ятницю, 6 листопада, повідомили про рекордні 60 486 підтверджених протягом доби випадків коронавірусу. І це при тому, що в переддень кількість була також значною – 58 000, як пише The Guardian.
Померли від хвороби в країні 828 людей, з яких 398 – у лікарнях, а 430 – у будинках для людей похилого віку.
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Німеччина, Польща, Австрія, Естонія, Азербайджан, Росія (понад 20 000) та США (понад 120 000) також раніше інформували про найбільшу кількість нових випадків COVID-19 від початку пандемії. Низка країн вже посилили карантин.
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