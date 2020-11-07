Одразу кілька країн Європи протягом доби 6 листопада повідомили про рекордні показники кількості виявлених нових інфікованих коронавірусом людей. Мовиться про Італію (понад 37 000), Швецію (майже 4 700) та Францію (більше за 60 000).

Італія – понад 37 000

В Італії за добу 5 листопада підтвердили 37 809 нових випадків COVID-19, як пише ANSA. Цей показник – найвищий за весь час перебігу пандемії. Через коронавірус в країні за добу померли 446 людей.

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Загалом в Італії фіксували коронавірус у 862 681 людини. При цьому все ще хворіють із них – майже 500 000.

Швеція – майже 4700

Рекордну кількість нових випадків за весь час пандемії зафіксували й у Швеції – 4 697. 20 людей від хвороби померли.

Загальна ж кількість підтверджених випадків COVID-19 у Швеції – 146 461, за даними порталу worldometers, але скільки з них активних хворих – не відомо (не всі країни відкрито публікують статистику, яка стосується коронавірусу).

Франція – більше за 60 000