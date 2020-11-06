У США повідомили про рекордну кількість заражень за добу з початку епідемії коронавірусної інфекції.

Загалом у США виявили 9 926 637 випадків зараження COVID-19. Про це повідомляє видання Интерфакс.

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За минулу добу у країні повідомили про 123 185 нових хворих на коронавірус. Зазначається, що ця кількість є рекордною з початку пандемії.

На жаль, за минулу добу 1 127 людей померли від ускладнень, викликаних коронавірусом. Загальна кількість летальних випадків зросла до 241 026.

6 341 604 пацієнтів одужали від коронавірусної інфекції.

США залишається країною-лідером з кількості заражених. Усього від хвороби померли 1,2 мільйона пацієнтів, а одужали – 34,9 мільйона. Після США найбільше хворих на COVID-19 зафіксували в Індії і Франції.

Нагадаємо, раніше головний експерт США з інфекційних хвороб доктор Ентоні Фаучі наголосив, що Штатам необхідно підготуватися до "жорсткої зими". Дональд Трамп переконував людей, що пік пандемії вже минув, а перша леді США Меланія Трамп прийшла голосувати без захисної маски.



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