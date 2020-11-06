В США сообщили о рекордном количестве заражений за сутки с начала эпидемии коронавирусной инфекции.

В целом в США обнаружили 9 926 637 случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает издание Интерфакс.

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За минувшие сутки в стране сообщили о 123 185 новых больных коронавирусом. Отмечается, что это количество является рекордным с начала пандемии.

К сожалению, за прошедшие сутки 1 127 человек скончались от осложнений, вызванных коронавирусом. Общее количество летальных исходов возросло до 241 026.

6 341 604 пациентов выздоровели от коронавирусной инфекции.

США остается страной-лидером по количеству зараженных. Всего от болезни умерли 1,2 миллиона пациентов, а поправились – 34,9 миллиона. После США больше всего больных COVID-19 зафиксировали в Индии и Франции.