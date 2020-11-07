60 000 в сутки: Франция, Италия и Швеция фиксируют рекордные показатели новых случаев COVID-19
Сразу несколько стран Европы в течение дня 6 ноября сообщили о рекордных показателях количества выявленных новых инфицированных коронавирусом людей. Речь идет об Италии (более 37 000), Швеции (почти 4 700) и Франции (выше 60 000).
Италия – более 37 000
В Италии за сутки 5 ноября подтвердили 37 809 новых случаев COVID-19, как пишет ANSA. Этот показатель – самый высокий за все время течения пандемии. Из-за коронавируса в стране за сутки умерли 446 человек.
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Всего в Италии фиксировали коронавирус в 862 681 человека. При этом все еще болеют из них – почти 500 000.
Швеция – почти 4700
Рекордное количество новых случаев за все время пандемии зафиксировали и в Швеции – 4 697. 20 человек от болезни умерли.
Общее же количество подтвержденных случаев COVID-19 в Швеции – 146 461, по данным портала worldometers, но сколько из них активных больных – неизвестно (не все страны открыто публикуют статистику, которая касается коронавируса).
Франция – больше 60 000
Особенно сложная ситуация во Франции. В пятницу, 6 ноября, сообщили о рекордных 60 486 подтвержденных в течение суток случаев коронавируса. И это при том, что накануне количество было также значительным – 58 000, как пишет The Guardian.
Умерли от болезни в стране 828 человек, из которых 398 больницах, а 430 – в домах престарелых.
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Германия, Польша, Австрия, Эстония, Азербайджан, Россия (более 20 000) и США (более 120 000) также ранее информировали о наибольшем количестве новых случаев COVID-19 от начала пандемии. Ряд стран уже усилили карантин.
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