Сразу несколько стран Европы в течение дня 6 ноября сообщили о рекордных показателях количества выявленных новых инфицированных коронавирусом людей. Речь идет об Италии (более 37 000), Швеции (почти 4 700) и Франции (выше 60 000).

Италия – более 37 000

В Италии за сутки 5 ноября подтвердили 37 809 новых случаев COVID-19, как пишет ANSA . Этот показатель – самый высокий за все время течения пандемии. Из-за коронавируса в стране за сутки умерли 446 человек.

Напомним В Украине обнаружили 9 721 новый случай заражения COVID-19

Всего в Италии фиксировали коронавирус в 862 681 человека. При этом все еще болеют из них – почти 500 000.

Швеция – почти 4700

Рекордное количество новых случаев за все время пандемии зафиксировали и в Швеции – 4 697. 20 человек от болезни умерли.

Общее же количество подтвержденных случаев COVID-19 в Швеции – 146 461, по данным портала worldometers , но сколько из них активных больных – неизвестно (не все страны открыто публикуют статистику, которая касается коронавируса).

Франция – больше 60 000