При цукровому діабеті спостерігається порушення взаємодії гормону інсуліну з клітинами людського організму, що призводить до гіперглікемії – стійкого збільшення рівня глюкози у крові. Одним з методів регулювання цього рівня є введення інсуліну шляхом ін'єкцій або приймання препаратів, що збільшують вироблення цього гормону.

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Нове дослідження діабету

Під час щорічних зібрань Європейської асоціації з вивчення діабету (EASD), група науковців на чолі з професором Тонгжі Ву представила результати нового дослідження, що стосується взаємозв'язку між споживанням чаю та рівнем глюкози в організмі.

У дослідженні брали участь 1923 особи (562 чоловіки і 1361 жінок віком від 20 до 80 років), які проживали в різних громадах восьми провінцій Китаю. Загалом, серед учасників було 436 осіб із діабетом, 352 особи із предіабетом, та 1135 осіб із нормальним рівнем глюкози в крові.

Чай зменшує ризик діабету

Дослідження розділило учасників на тих, хто споживав чай різних видів та тих, хто не пив чай взагалі. Також враховувалася частота споживання (ніколи, рідко, часто та щодня) та тип чаю (зелений, чорний, темний та інші види чаю). Темний чай, також відомий як ферментований чай, піддається повному процесу ферментації. При заварюванні він має темний колір та насичений смак.

Після аналізу врахованих факторів, таких як вік, стать, клінічні характеристики і спосіб життя, дослідники виявили, що щоденне споживання чаю пов'язано зі збільшенням виділення глюкози із сечею та зниженням резистентності до інсуліну. Також, ризик розвитку предіабету був на 15% нижчий, а ризик діабету другого типу – на 28% нижчий у порівнянні з тими, хто ніколи не споживав чай.

Найвиразніші позитивні результати були серед тих, хто пив темний чай. У цієї групи ризик розвитку діабету був на 53% нижчий, а ризик предіабету – на 47% менший, у порівнянні з тими, хто взагалі не споживав чаю.