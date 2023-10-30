Нова вакцина поти менінгококу

Саме ці серотипи бактерії Neisseria meningitidis (А, В, С, W та Y) найчастіше викликають небезпечну форму інфекції – менінгококцемію – у дітей, підлітків та молодих людей віком 10 – 25 років.

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Ефективність нової п'ятивалентної вакцини виявилася не нижчою, ніж у вже існуючих вакцин, а завдяки широкому охопленню усіх серотипів Penbraya спрощує профілактику менінгококової інфекції.

Однак потрібні подальші дослідження її безпеки – поки невідомо, чи можна вводити Penbraya вагітним і жінкам, що годують, а також дітям до 10 років.

Що потрібно знати про менінгокок

Менінгококи – це бактерії, які можуть спричиняти серйозні захворювання, включаючи менінгококову інфекцію. Вона може викликати серйозні захворювання, такі як менінгіт (запалення оболонок навколо мозку і спинного мозку) та сепсис (небезпечний стан, коли бактерії потрапляють у кров). Ці захворювання можуть призвести до тяжких наслідків та смерті.

Симптоми менінгококової інфекції можуть включати високу температуру, головний біль, жахливу втому, раптовий початок лихоманки, світлочутливість, нудоту, рвоту, висипання на шкірі.

Менінгококова інфекція передається крапельним шляхом, і особливо легко поширюється в тісних общинах, таких як гуртожитки чи інтернати. Вакцинація є важливим засобом профілактики, і багато країн вакцинують підлітків та молодь, щоб запобігти захворюванням.

Менінгококова інфекція лікується антибіотиками. Важливо розпочати лікування якнайшвидше, оскільки захворювання може прогресувати дуже швидко і призвести до серйозних ускладнень. Загалом, менінгококові інфекції є серйозними, але з правильною профілактикою та своєчасним лікуванням ризик захворювання можна зменшити.