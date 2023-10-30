Новая вакцина поти менингококка

Именно эти серотипы бактерии Neisseria meningitidis (A, B, C, W и Y) чаще всего вызывают опасную форму инфекции – менингококцемию – у детей, подростков и молодых людей в возрасте 10 – 25 лет.

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Эффективность новой пятивалентной вакцины оказалась не ниже, чем у уже существующих вакцин, а благодаря широкому охвату всех серотипов Penbraya упрощает профилактику менингококковой инфекции.

Однако нужны дальнейшие исследования ее безопасности – пока неизвестно, можно ли вводить Penbraya беременным и кормящим женщинам, а также детям до 10 лет.

Что нужно знать о менингококке

Менингококки – это бактерии, которые могут вызывать серьезные заболевания, включая менингококковую инфекцию. Она может вызвать серьезные заболевания, такие как менингит (воспаление оболочек вокруг мозга и спинного мозга) и сепсис (опасное состояние, когда бактерии попадают в кровь). Эти заболевания могут привести к тяжелым последствиям и смерти.

Симптомы менингококковой инфекции могут включать высокую температуру, головную боль, ужасную усталость, внезапное начало лихорадки, светочувствительность, тошноту, рвоту, кожную сыпь.

Менингококковая инфекция передается капельным путем и особенно легко распространяется в тесных общинах, таких как общежития или интернаты. Вакцинация является важным средством профилактики, и многие страны вакцинируют подростков и молодежь, чтобы предотвратить заболевания.

Менингококковая инфекция лечится антибиотиками. Важно начать лечение как можно скорее, поскольку заболевание может прогрессировать очень быстро и привести к серьезным осложнениям. В общем, менингококковые инфекции серьезны, но с правильной профилактикой и своевременным лечением риск заболевания можно уменьшить.