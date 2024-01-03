З чого складається сперма

Насправді сперма не просто набір чоловічих статевих клітин, а цілий коктейль із різних рідин.

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Так, до складу сперми входить:

секрет передміхурової залози, або простати, містить воду, солі калію, кальцію, натрію, цинку, хлориди, фосфати, бікарбонати, цитрати, ферменти, білки та навіть лейкоцити та епітеліальні клітини;

секрет насіннєвих бульбашок містить фруктозу, яка підтримує життєздатність і рухливість сперматозоїдів;

секрет бульбоуретральних залоз, що виділяють слиз для зволоження головки статевого члена, зниження кислотності піхви та видалення залишків сечі з уретри.

Враховуючи, що в спермі міститься стільки всього, у неї в нормі є смак – іноді слабкий, а часом дуже виражений. Як правило, смак сперми описують як злегка солоний, іноді – солодкуватий або гіркуватий. До речі, що вище pH, то менш приємна сперма на смак.

Але при цьому смак сперми може різнитися у різних людей, так і змінюватися в однієї й тієї ж людини протягом життя.

Що впливає на смак сперми

Спосіб життя. Наприклад, якщо чоловік має шкідливі звички – він курить чи зловживає алкоголем, – його сперма почне гірчити, а ще погіршиться її якість (здатність до зачаття).

Стан здоров'я. Наприклад, на тлі цукрового діабету в спермі може підвищитись рівень цукру, що зробить її солодкою. А при інфекції сечовивідних шляхів або таких ІПСШ, як хламідіоз, гонорея або трихомоніаз, сперма може мати неприємний, "гнильний" або рибний запах.

Смак сперми та ананасовий сік

Багато людей впевнені, що змінити смак сперми можна за допомогою харчів. Начебто, якщо випити ананасовий сік, сперма стане солодкою. Проте досліджень, які це підтвердили, практично немає.

Можливо, харчування насправді працює через зміну рівня глюкози та фруктози в організмі та зниження pH до більш нейтрального, а можливо, це просто плацебо.