Будова вульви

Щоб визначитися з технікою, спочатку потрібно розібратися, як взагалі влаштовані жіночі геніталії та оргазм. В оральному сексі залучені зовнішні статеві органи жінки, які називаються вульвою.

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Вона складається:

зовнішня частина клітора (переважно він "ховається" під кліторальним капюшоном – аналогом чоловічої крайньої плоті);

зовнішні (великі) статеві губи;

внутрішні (малі) статеві губи;

вхід у піхву (вагіну).

А також у цій області розташована уретра (сечівник), трохи нижче – анус, а вище – лобок. Що стосується оргазму, то в цілому це функція психіки, яка реалізується, коли за певних умов збудження та потягу відбувається розрядка. Тому деякі люди можуть відчувати оргазми, наприклад, під час сну.

Але оскільки ми говоримо про оргазм від стимуляції, а саме про оральний секс, то при збудженні в такому випадку клітор набухає і збільшується в розмірах, а розрядка найчастіше трапляється саме від його стимуляції.

Основні поради про кунілінгус

Починати робити куні краще з губ жінки – причому звичайних, а не статевих. Річ у тім, що вони посилять збудження та наблизять оргазм, а значить, знизиться ризик того, що процес затягнеться і хтось втомиться. Так, перед тим як приступати до кунілінгусу, можна цілуватися, пестити шию, груди, талію, стегна жінки – губами, язиком або руками – залежно від того, що їй подобається і де їй приємно (про це можна запитати заздалегідь або уточнити в процесі).

Коли партнер, який робить кунілінгус, дійде до промежини, можна якийсь час подразнити жінку: не знімати білизну відразу, цілувати внутрішню частину стегон, гладити. До того моменту, як жінка вже достатньо збудиться, виділиться мастило, а її тіло рухатиметься назустріч партнеру – це знак, що можна переходити до орального стимулювання. Спочатку можна "облизати" статеві губи, а потім сфокусуватися на кліторі.

А тепер найголовніше: кунілінгус потрібно робити розслабленим плоским язиком (він у такому стані схожий на лопатку), тому що, якщо його напружити, жінці може бути боляче, особливо на початку стимуляції. Водити язиком (або головою, якщо він втомлюється) при цьому можна вгору-вниз, ліворуч-праворуч або по колу, спочатку повільно, а потім швидше.