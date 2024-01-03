Из чего состоит сперма

На самом деле сперма не просто набор мужских половых клеток, а целый коктейль из разных жидкостей.

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Так, в состав спермы входит:

секрет предстательной железы или простаты содержит воду, соли калия, кальция, натрия, цинка, хлориды, фосфаты, бикарбонаты, цитраты, ферменты, белки и даже лейкоциты и эпителиальные клетки;

секрет семенных пузырьков содержит фруктозу, поддерживающую жизнеспособность и подвижность сперматозоидов;

секрет клубнеуретральных желез, выделяющих слизь для увлажнения головки полового члена, снижение кислотности влагалища и удаление остатков мочи из уретры.

Учитывая, что в сперме содержится столько всего, у нее в норме есть вкус – иногда слабый, а иногда очень выраженный. Как правило, вкус спермы описывают как слегка соленый, иногда – сладковатый или горьковатый. Кстати, чем выше pH, тем менее приятна сперма по вкусу.

Но при этом вкус спермы может различаться у разных людей, так и изменяться у одного и того же человека в течение жизни.

Что влияет на вкус спермы

Образ жизни. Например, если у мужчины есть вредные привычки – он курит или злоупотребляет алкоголем, – его сперма начнет горчить, а еще ухудшится ее качество (способность к зачатию).

Состояние здоровья. Например, на фоне сахарного диабета в сперме может повыситься уровень сахара, что сделает его сладким. А при инфекции мочевыводящих путей или таких ИППП, как хламидиоз, гонорея или трихомониаз, сперма может иметь неприятный, "гнилостный" или рыбный запах.

Вкус спермы и ананасовый сок

Многие уверены, что изменить вкус спермы можно с помощью пищи. Вроде бы, если выпить ананасовый сок, сперма станет сладкой. Однако исследований, подтвердивших это, практически нет.

Возможно, питание действительно работает из-за изменения уровня глюкозы и фруктозы в организме и снижения pH до более нейтрального, а возможно, это просто плацебо.