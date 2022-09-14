Французький закон від 2016 року передбачає, що лікарі можуть давати невиліковно хворим пацієнтам седативні засоби перед смертю, але не дозволяє самогубство з їхньою допомогою.

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Дебати про евтаназію у Франції

У письмовій заяві Макрон зазначив, що група громадян працюватиме над цим питанням у координації з працівниками охорони здоров’я протягом найближчих місяців, а місцеві дебати організовують у всіх французьких регіонах. Уряд планує провести паралельні дискусії з депутатами від усіх політичних партій, щоб знайти консенсус з метою впровадження змін вже наступного року.

Деякі французькі пацієнти їдуть до інших європейських країн у пошуках інших варіантів завершення життя. Під час кампанії за своє успішне переобрання цього року Макрон пообіцяв відкрити дебати у Франції, припустивши, що він особисто виступає за легалізацію евтаназії.

В яких країнах Європи дозволена евтаназія

У Швейцарії ця процедура дозволена, під час неї пацієнти самостійно вводять смертельну дозу ліків. Евтаназія, процес, під час якого медичний працівник безпосередньо дає ліки, наразі легальна в Нідерландах, Бельгії, Люксембурзі та Іспанії за певних умов.

Оголошення Макрона було зроблено в той день, коли сім’я французького режисера Жана-Люка Годара повідомила, що він помер через допомогу в самогубстві у своєму будинку в швейцарському місті Ролль. Французькі опитування останніх років показують, що більшість людей виступає за легалізацію евтаназії.