Французский закон от 2016 года предусматривает, что врачи могут давать неизлечимо больным пациентам седативные средства перед смертью, но не разрешает самоубийство с их помощью.

Также на тему: В ЕС одобрили новую вакцину против коронавируса штамма Омикрон

Дебаты об эвтаназии во Франции

В письменном заявлении Макрон отметил, что группа граждан будет работать над этим вопросом в координации с работниками здравоохранения в ближайшие месяцы, а местные дебаты организуют во всех французских регионах. Правительство планирует провести параллельные дискуссии с депутатами всех политических партий, чтобы найти консенсус с целью внедрения изменений уже в следующем году.

Некоторые французские пациенты едут в другие европейские страны в поисках других вариантов завершения жизни. Во время кампании за свое успешное переизбрание в этом году Макрон пообещал открыть дебаты во Франции, допустив, что он лично выступает за легализацию эвтаназии.

В каких странах Европы разрешена эвтаназия

В Швейцарии эта процедура разрешена, во время нее пациенты самостоятельно вводят смертельную дозу лекарства. Эвтаназия, процесс, во время которого медицинский работник непосредственно дает лекарство, сейчас легальна в Нидерландах, Бельгии, Люксембурге и Испании при определенных условиях.

Объявление Макрона было сделано в тот день, когда семья французского режиссера Жана-Люка Годара сообщила, что умер из-за помощи в самоубийстве в своем доме в швейцарском городе Ролль. Французские опросы последних лет показывают, что большинство людей выступает за легализацию эвтаназии.