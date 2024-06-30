Статтю опубліковано в науковому журналі Nature. Слід розуміти, що усі люди мають 23 пари хромосом, одна з яких містить статеві хромосоми. У жінок – XX, у чоловіків – ХY.

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Що виявили вчені

Учені проаналізували геноми для X і Y хромосом 5 людиноподібних мавп – шимпанзе, бонобо, горил, борнейських орангутангів і суматранських орангутангів, а також меншої мавпи – сіамангового гібона. І додали людські дані, аби зрештою порівняти показники 7 приматів.

Y-хромосоми переважно сильно відрізняються між видами, тоді як X-хромосоми в основному схожі,

– ідеться у висновках.

Про що це свідчить

Понад 90% послідовностей Х-хромосоми мавпи збігаються з Х-хромосомою людини, що свідчить про відносно невеликий ступінь змін за мільйони років еволюції. При цьому лише 14 – 27% Y-хромосом мавп збігаються з людською версією, це вказує на велику кількість швидких змін.

"Те, наскільки Y-хромосоми цих видів були відмінними між собою – дивовижно. Це свідчить про те, що Y-хромосоми еволюціонують дуже швидко", – пояснили дослідниця Катерина Макова.

Учені припустили, що секрет у тому, що Y-хромосома не обмінюється великою кількістю генетичної інформації з іншими хромосомами, а отже схильна до великої кількості делецій (мутацій, при якій вилучається частина хромосоми або послідовність ДНК) та інших типів мутацій. Тому, Y-хромосома з часом стає коротшою.

"Y-хромосома мавпи скорочується, накопичує багато мутацій і повторів, а також втрачає гени", – додають учені.

Тому вчені припустили, що Y-хромосома перебуває у ссавців на шляху до вимирання. Та все ж, учені вважають що хоча вона і може зменшуватися, але навряд чи зникне повністю.