Статья опубликована в научном журнале Nature. Следует понимать, что все люди имеют 23 пары хромосом, одна из которых содержит половые хромосомы. У женщин – XX, у мужчин – ХY.

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Что обнаружили ученые

Ученые проанализировали геномы для X и Y хромосом 5 человекообразных обезьян – шимпанзе, бонобо, горилл, борнейских орангутангов и суматранских орангутангов, а также меньшей обезьяны – сиамангового гиббона. И добавили человеческие данные, чтобы в конце концов сравнить показатели 7 приматов.

Y-хромосомы преимущественно сильно отличаются между видами, тогда как X-хромосомы в основном похожи,

– говорится в выводах.

О чем это свидетельствует

Более 90% последовательностей Х-хромосомы обезьяны совпадают с Х-хромосомой человека, что свидетельствует об относительно небольшой степени изменений за миллионы лет эволюции. При этом лишь 14 – 27% Y-хромосом обезьян совпадают с человеческой версией, это указывает на большое количество быстрых изменений.

"То, насколько Y-хромосомы этих видов были отличными между собой – удивительно. Это свидетельствует о том, что Y-хромосомы эволюционируют очень быстро", – объяснила исследовательница Екатерина Макова.

Ученые предположили, что секрет в том, что Y-хромосома не обменивается большим количеством генетической информации с другими хромосомами, а следовательно подвержена большому количеству делеций (мутаций, при которой изымается часть хромосомы или последовательность ДНК) и других типов мутаций. Поэтому, Y-хромосома со временем становится короче.

"Y-хромосома обезьяны сокращается, накапливает много мутаций и повторов, а также теряет гены", – добавляют ученые.

Поэтому ученые предположили, что Y-хромосома находится у млекопитающих на пути к вымиранию. И все же, ученые считают что хотя она и может уменьшаться, но вряд ли исчезнет полностью.