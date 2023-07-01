Що таке етичний кодекс психолога

Етичний кодекс – документ, який містить набір правил та стандартів професійної поведінки. Вони охоплюють різні аспекти роботи – конфіденційності, поважного ставлення до клієнтів, використання лише ефективних та науково обґрунтованих методів практики.

Також на тему Коли варто звертатися за допомогою до психолога: 5 тривожних ознак

Дотримуватись правил етики обов'язково. Адже тільки так можна створити довірчі стосунки з клієнтами, успішно допомагати їм та розвиватися як професіонал.

Хто пише ці правила

Єдиного кодексу для спеціалістів немає. Річ у тім, що асоціацій та угруповань, які займаються психотерапією, багато. І кожна організація формулює свої правила роботи.

На міжнародному рівні є кілька організацій, які займаються цим питанням.

Яких етичних принципів має дотримуватися психолог

Кодекси організацій багато в чому схожі. Спочатку в них пишуть преамбулу – розповідають про місію конкретної організації, потім називають базові принципи роботи та розповідають про конкретні етичні стандарти.

Здебільшого правила говорять, що психологу потрібно:

зберігати конфіденційність клієнта – фахівці не повинні розкривати особисту інформацію про своїх клієнтів без їхнього дозволу або без судового запиту;

дотримуватися високих стандартів професійної практики – це означає, що треба працювати у науково доведених підходах і застосовувати ефективні техніки психотерапії;

етично спілкуватися з клієнтом – це передбачає шанобливе, чесне та дбайливе ставлення до своїх клієнтів. Психологи дають клієнту право самому приймати рішення в особистому житті та психотерапії. Окремо наголошують на тому, що сексуальні стосунки із клієнтами заборонені (привіт, Спартак Субота);

етично спілкуватися з колегами – психологи та психотерапевти повинні уникати конфліктів інтересів, поважати один одного та співпрацювати між собою;

вчитися та розвиватися — фахівцям потрібно постійно вдосконалювати свої знання та навички, щоб краще виконувати свою роботу. Якщо психотерапевту не вистачає знань для роботи з клієнтами, важливо визнати свої обмеження та надолужити знання. А пацієнтів передати досвідченішим колегам.

Це загальні правила – основа для подальшої роботи. Якщо якась поведінка не описана в кодексі, це не означає, що вона неетична. Тому важливо не лише дотримуватися кодексу, а й звертатися до Етичного комітету за допомогою у важких ситуаціях.