Что такое этический кодекс психолога

Этический кодекс – документ, содержащий набор правил и стандартов профессионального поведения. Они охватывают различные аспекты работы – конфиденциальности, уважительное отношение к клиентам, использование только эффективных и научно обоснованных методов практики.

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Соблюдать правила этики обязательно. Ведь только так можно создать доверительные отношения с клиентами, успешно помогать и развиваться как профессионал.

Кто пишет эти правила

Единого кодекса для специалистов нет. Дело в том, что ассоциаций и группировок, занимающихся психотерапией, много. И любая организация формулирует свои правила работы.

На международном уровне есть несколько организаций, занимающихся этим вопросом.

Каких этических принципов должен придерживаться психолог

Кодексы организаций во многом схожи. Сначала в них пишут преамбулу – рассказывают о миссии конкретной организации, затем называют базовые принципы работы и рассказывают о конкретных нравственных стандартах.

В основном правила говорят, что психологу нужно:

сохранять конфиденциальность клиента – специалисты не должны раскрывать личную информацию о своих клиентах без их разрешения или без судебного запроса;

соблюдать высокие стандарты профессиональной практики – это значит, что нужно работать в научно доказанных подходах и применять эффективные техники психотерапии;

нравственно общаться с клиентом – это предполагает уважительное, честное и бережное отношение к своим клиентам. Психологи дают клиенту право самому принимать решения в личной жизни и психотерапии. Отдельно отмечают, что сексуальные отношения с клиентами запрещены (привет, Спартак Суббота);

нравственно общаться с коллегами – психологи и психотерапевты должны избегать конфликтов интересов, уважать друг друга и сотрудничать между собой;

учиться и развиваться – специалистам нужно постоянно совершенствовать свои знания и навыки, чтобы лучше выполнять свою работу. Если психотерапевту недостаточно знаний для работы с клиентами, важно признать свои ограничения и наверстать знания. А пациентов передать более опытным коллегам.

Это общие правила – основа дальнейшей работы. Если какое-либо поведение не описано в кодексе, это не означает, что оно неэтично. Поэтому важно не только соблюдать кодекс, но и обращаться в Этический комитет за помощью в тяжелых ситуациях.