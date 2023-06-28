До кого звертатись

Психотерапевт – це фахівець із вищою медичною освітою та додатковою спеціалізацією в галузі психотерапії, який надає професійну допомогу в лікуванні психічних захворювань. Він лікує панічні розлади, нав'язливі стани, депресії, посттравматичні синдроми, розлади харчової поведінки та інші проблеми. Може виписувати пацієнтові медикаменти або використовувати у процесі лікування розмовні методики.

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Психотерапевт – це і не психолог, який не має медичної освіти (тільки гуманітарну), і не психіатр, який лікує важкі психічні розлади (наприклад, шизофренію). Якщо зовсім спростити, психіатр працює із психічною не нормою, а психолог зі здоровими людьми, які зіткнулися з проблемами.

Ознаки, що вам потрібно психічна допомога

Як і з усіма іншими проблемами зі здоров'ям, чим раніше ви звернетеся за консультацією, тим швидше відчуєте себе краще. Це може здатися очевидним, але часто люди дозволяють своїм проблемам зайти настільки далеко, що розрулити їх стає непросто.

Ось п'ять ознак того, що потрібно зібратися та прийти до кабінету психотерапевта (або психолога).

Щось викликає серйозні проблеми у вашому житті

На роботі, вдома, у школі чи десь ще є щось, що постійно турбує вас. Можливо, ви уникаєте спілкування з однокласниками чи колегами, почуваєтеся пригніченим, не можете сконцентруватися. Загалом, якщо щось заважає вам звично функціонувати кілька тижнів поспіль або довше, це вірна ознака того, що настав час шукати допомоги.

Нічого з того, що ви зробили, не допомогло

Деякі люди тижнями відчувають тривогу і нічого не роблять, щоб угамувати її. Інші намагаються щось зробити. Якщо ви вже сробували пів дюжини різних речей: поговорили з другом, додали фізичної активності, зверталися за підтримкою в інтернет, прочитали про різні методи самодопомоги і нічого не змінилося – це ознака того, що настав час поговорити з терапевтом.

Ваші друзі та сім'я втомилися слухати вас

Друзі та члени сім'ї зазвичай допомагають упоратися з багатьма речами. З ними ми поділяємо найкрутіші моменти в житті і в них же на плечі ревемо. Якщо вам потрібно "присісти комусь на вуха", друг – найкраща кандидатура.

Але іноді ваші проблеми можуть приголомшити і друзів. Вони починають віддалятися від вас, не відповідають на повідомлення та дзвінки. Це є ознакою того, що ви перевантажили свою систему соціальної підтримки. Настав час поговорити з кимось, чия робота – слухати та пропонувати варіанти змінити життя на краще.

Ви починаєте зловживати чимось (або кимось) у спробі полегшити свої симптоми

Коли стає зовсім зле, багато людей звертаються до своїх давніх приятелів – алкоголю, цигарок чи наркотиків. Немає нічого страшного в кухлі пива кілька разів на тиждень, але коли нам погано, ми починаємо зловживати помічниками. І таким самолікуванням ризикуємо додати ще один розлад до проблем.

У спробі зробити собі добре можна підсісти не лише на речовини: соцмережі, порнографію, азартні ігри – будь-що, що буде глушити проблему. Найгірше, якщо ми звертаємо нашу тривогу чи гнів на інших людей, наприклад на кохану людину. Деякі люди накидаються на своїх близьких або роблять їх нещасними, намагаючись відчути себе краще. Не треба так.

Люди радять вам звернутися за допомогою

Іноді ми ігноруємо очевидні ознаки. Можливо, одного разу друг відвів вас убік і сказав: "Гей, все гаразд? З тобою щось відбувається останнім часом. Може, тобі варто поговорити з кимось?" Або дружина каже вам: "Слухай, тобі потрібна допомога. Ти сам не свій кілька тижнів. Здається, що всі мої зусилля йдуть нанівець і все стає тільки гіршим".

А от побіжно кинуте питання "Ти нормальний взагалі?" – скоріше привід не засумніватися у собі, а посміхнутися та показати язика.