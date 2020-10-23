У світі зареєстрували вже понад 40 мільйонів випадків COVID-19. Хвороба не відступає, а навпаки з настанням осінньо-зимового сезону лише набирає обертів. Вже майже кожен може сказати, що його близький чи знайомий перехворів на коронавіру.

Відповіді на найпоширеніші питання українців про хворобу – читайте далі. На них у коментарі 24 каналу розповіла лікарка-епідеміологиня Людмила Мухарська.

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Чи може лікар одразу сказати, хвора людина чи ні

За словами експертки, це неможливо. Адже загалом щодо інфекційних захворювань важко поставити діагноз без лабораторного підтвердження. Лікар може поставити підозру на те чи інше захворювання, зокрема COVID-19.

Як розповіла Мухарська, крім цього використовується таке поняття як епідемічний анамнез. Тобто з'ясовують, де пацієнт був та з ким контактував до того, як у нього виникли якісь симптоми.

Якщо є антитіла, чи є шанс захворіти ще раз

Епідеміологиня зазначила, випадки повторного інфікування є, проте наразі їх дуже мало. Вони практично не впливають на поширення інфекції.

"Оскільки COVID-19 є новим захворюванням, є ще багато "білих плям" щодо нього. Поки що 100% не доведено, що може бути повторне інфікування", – наголосила Мухарська.

Чи можна приймати антибіотик, якщо захворів на COVID-19,

Лікарка підкреслила, що цього не можна розбити без призначення лікаря. Вона пояснила, що антибіотики не впливають на вірус. Проте їх можуть призначати з профілактичною метою. Тобто для того, аби не з'явилося якесь бактеріальне навантаження на людину.

Чому в родині може захворіти лише одна людина, а інша ні?

Мухарська зауважила: якщо хтось один в сім'ї захворів, а інший – ні, можливо, була занадто мала доза вірусу. В такому випадку людина просто може перехворіти безсимптомно. Проте може й взагалі не інфікуватися.

"Якщо через місяць, наприклад, зробити дослідження на антитіла IgG, то в такої людини, яка мешкала поруч з хворим, не буде антитіл. Але може бути так, що перехворіє, до того ж – дуже тяжко", – додала епідеміологиня.

Чи може імунітет залишитися на все життя або чи можливо його підтримувати

Лікарка зазначила, що період спостереження починається з грудня 2019 року. Тож можна говорити, що у когось, можливо, вже є антитіла – протягом періоду, відколи триває пандемія.

"В середньому експерти все ж говорять про 3 місяці, коли антитіла та імунітет зберігаються практично 100% у всіх. Далі – у всіх по-різному", – наголосила Мухарська.

Чи може людина сама вплинути на те, який перебіг хвороби в неї буде?

За словами лікарки, саме на перебіг хвороби вплинути важко. Натомість можна допомогти собі не запустити хворобу. Для цього, звичайно, треба звернутися до лікаря та виконувати його вказівки. Самолікування може тільки погіршити ситуацію.

Епідеміологиня відповіла на поширені питання про COVID-19: дивіться відео 24 каналу