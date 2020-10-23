В мире зарегистрировали уже более 40 миллионов случаев COVID-19. Болезнь не отступает, а наоборот с наступлением осенне-зимнего сезона только набирает обороты. Уже почти каждый может сказать, что его близкий или знакомый переболел коронавирусом.

Ответы на самые распространенные вопросы украинцев о болезни – читайте далее. На них в комментарии 24 каналу рассказала врач-эпидемиолог Людмила Мухарская.

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Может ли врач сразу сказать, болен человек или нет

По словам эксперта, это невозможно. Ведь в целом по инфекционным заболеваниям трудно поставить диагноз без лабораторного подтверждения. Врач может поставить подозрение на то или иное заболевание, в частности COVID-19.

Как рассказала Мухарская, помимо этого используется такое понятие как эпидемический анамнез. То есть выясняют, где пациент был и с кем контактировал до того, как у него возникли какие-то симптомы.

Если есть антитела, есть ли шанс заболеть еще раз

Эпидемиолог отметила, случаи повторного инфицирования есть, однако пока их очень мало. Они практически не влияют на распространение инфекции.

"Поскольку COVID-19 является новым заболеванием, в нем все еще много "белых пятен". Пока 100% не доказано, что может быть повторное инфицирование", – подчеркнула Мухарская.

Можно ли принимать антибиотик, если заболел COVID-19,

Врач подчеркнула, что этого нельзя делать без назначения врача. Она объяснила, что антибиотики не влияют на вирус. Однако их могут назначать с профилактической целью. То есть для того, чтобы не появилась какая-то бактериальная нагрузка на человека.

Почему в семье может заболеть лишь один человек, а другой нет?

Мухарская заметила: если кто – то один в семье заболел, а другой – нет, возможно, была слишком мала доза вируса. В таком случае человек просто может переболеть бессимптомно. Однако может и вообще не заразиться.

"Если через месяц, например, сделать исследование на антитела IgG, то у такого человека, который жил рядом с больным, не будет антител. Но может быть так, что переболеет, к тому же – очень тяжело", – добавила эпидемиолог.

Может ли иммунитет остаться на всю жизнь или возможно ли его поддерживать

Врач отметила, что период наблюдения начинается с декабря 2019 года. Поэтому можно говорить, что у кого – то, возможно, уже есть антитела – в течение периода, с тех пор как продолжается пандемия.

"В среднем эксперты все же говорят о 3 месяцах, когда антитела и иммунитет сохраняются практически на 100% у всех. Дальше – у всех по-разному", – подчеркнула Мухарская.

Может ли человек сам повлиять на то, какое течение болезни у него будет?

По словам врача, именно на течение болезни повлиять трудно. Зато можно помочь себе не запустить болезнь. Для этого, конечно, надо обратиться к врачу и выполнять его указания. Самолечение может только усугубить ситуацию.

Эпидемиолог ответила на часто задаваемые вопросы о COVID-19: смотрите видео 24 канала