Чому люди плачуть від щастя
Багато людей плачуть, коли щасливі, радісні чи схвильовані – це все позитивні емоції. У дослідженні 2018 року 68% учасників повідомили, що радісна чи позитивна подія змушує їх плакати. Плач від щастя – звичайне явище, і це абсолютно нормально.
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Сльози на весіллі теж проста і знайома багатьом емоційна реакція на моменти церемонії. Причини можуть бути різними:
- Весілля часто наповнені зворушливими моментами, які можуть спричинити сльози. Наприклад, поява нареченої, реакція нареченого, обмін присягами.
- Традиційні весільні звичаї та ритуали, що символізують любов та глибокі зобов'язання, можуть викликати сильні емоції.
- На весіллі гості можуть проживати особисті емоції – спогади про своє весілля або, навпаки, розрив близьких стосунків із партнером.
Батьки нареченої можуть плакати через відчуття, що їхня дитина виросла і вони в якомусь сенсі її втрачають. Хоча хтось скаже, що вони лише набувають ще одного члена сім'ї, це не так просто усвідомити.
Брати й сестри теж у певному сенсі можуть відчувати втрату. Друзі можуть плакати або навіть трохи злитися через те, що їхня значущість у житті друга/подруги раптово зменшується. Весілля – це за своєю суттю емоційна подія. Це день, коли дві людини публічно заявляють про свою відданість одна одній в оточенні близьких, тому цілком природно, що емоції загострюються.
Як впоратися зі сльозами
- Приймайте свої почуття. Навіщо стримуватись? Це велика подія як для молодят, так і для всіх присутніх. Соромитися немає кого і нема чого.
- Використовуйте гумор. Під час весільних тостів іноді не виходить зв'язати два слова через підступні сльози. Якщо відчуваєте, що стаєте занадто емоційними, пожартуйте, згадайте кумедний спогад або просто посмійтеся з ситуації, щоб підняти настрій собі та іншим гостям.
- Щоб сльози щастя не починали межувати з істерикою з інших причин, спробуйте повільно та глибоко дихати, заплющити очі та скористайтеся своїми способами повернення у спокійний стан.
- Останнє, але найважливіше – запасіться серветками. Сховайте в кишеню чи сумочку хустинку, чи пачку серветок, щоб вчасно можна було промокнути куточки очей.