Розмір – не головне

Чоловіки часто недооцінюють розмір свого члена. Щоб зрозуміти, як виглядає пеніс із боку, потрібно подивитися на себе перед дзеркалом у повний зріст. Так пеніс виглядає довшим і більшим, ніж коли дивишся на нього зверху. Якщо взяли до рук лінійку, щоб виміряти точно, робити це потрібно під час ерекції.

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Дослідження показали, що середній розмір пеніса в ерегованому стані коливається від 13 до 18 сантиметрів. Але не варто зациклюватись на цифрах, тим більше у підлітковому віці, коли людина ще росте. Більшість чоловіків має довжину неерегованого пеніса близько 9 сантиметрів.

Але нормально, якщо він буде коротшим, наприклад, від холоду чи під час купання. Крім того, згідно з дослідженням, короткі пеніси в ерегованому стані збільшуються в довжині більше, ніж довгі.

Що не допомагає збільшити член

Немає безпечних методів збільшення пеніса, а способи, які пропонує реклама, є неефективними. Ось чому не треба вірити:

Таблетки та лосьйони. Зазвичай вони містять вітаміни, мінерали, трави або гормони, які, за твердженням виробників, збільшують пеніс. Доведено, що жоден із цих продуктів не працює. А деякі можуть бути шкідливим.

Вакуумні помпи. На статевий член надягають трубку, а потім відкачують повітря для створення вакууму. Помпа втягує кров у пеніс і може тимчасово збільшити статевий член. Також вакуумні пристрої іноді використовують для короткострокового лікування імпотенції. Однак занадто часто або довге використання може пошкодити еластичну тканину статевого члена, що призводить до послаблення ерекції.

Джелкінг. Вправа, яка включає багаторазове витягування неерегованого пеніса великим та вказівним пальцями. Ідея в тому, що вправа збільшує кровопостачання статевого члена, що нібито призводить до збільшення його довжини та обхвату. Хоча цей метод здається безпечним, немає наукових доказів, що він працює. Щобільше, він може призвести до утворення рубців, болю та спотворити член.

Подовжувачі статевого члена. На неерегований пеніс прикріплюють вантаж, щоб його розтягнути. У невеликих дослідженнях з'ясували, що цим методом збільшували довжину приблизно на 1 – 3 см. Однак для підтвердження безпеки та ефективності необхідні більш масштабні дані.

Косметична хірургія. Ризик без гарантії. Дослідження хірургічних методів показали змішані результати з погляду безпеки, ефективності та задоволеності пацієнтів. У кращому випадку операція може додати сантиметр до зовнішнього вигляду неерегованого статевого члена, але не змінить фактичну довжину. Операція може призвести до ускладнень, інфекції, рубцювання, втрати чутливості та еректильної дисфункції.

Що може допомогти

Ось що можна зробити, якщо турбує розмір статевого члена:

Поговорити із партнеркою або партнером. Навіть якщо пеніс менший за середній, це може не мати значення для неї.

Покращити свою форму. Якщо є надмірна вага або пивний живіт, пеніс може здаватися коротшим, ніж є насправді. Регулярні фізичні вправи можуть покращити зовнішність, а також силу та витривалість чоловіка під час сексу.

Поговорити із психологом. Почуття невдоволення власним пенісом – звична справа. Розмова із сертифікованим психологом чи психіатром здатна допомогти чоловікові стати впевненішим у собі.