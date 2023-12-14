Размер – не главное

Мужчины часто недооценивают размер своего члена. Чтобы понять, как выглядит член со стороны, нужно посмотреть на себя перед зеркалом в полный рост. Так пенис выглядит длиннее и больше, чем когда смотришь на него сверху. Если взяли в руки линейку, чтобы точно измерить, делать это нужно во время эрекции.

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Исследования показали, что средний размер пениса в эрегированном состоянии колеблется от 13 до 18 сантиметров. Но не следует зацикливаться на цифрах, тем более в подростковом возрасте, когда человек еще растет. Большинство мужчин имеют длину не эрегированного пениса около 9 сантиметров.

Но нормально, если он будет короче, например, от холода или во время купания. Кроме того, согласно исследованию, короткие члены в эрегированном состоянии увеличиваются в длине больше, чем длинные.

Что не помогает увеличить член

Нет безопасных методов увеличения пениса, а способы, предлагаемые рекламой, неэффективны. Вот почему не надо верить:

Таблетки и лосьоны. Обычно они содержат витамины, минералы, травы или гормоны, которые, по утверждению изготовителей, увеличивают пенис. Доказано, что ни один из этих продуктов не работает. А некоторые могут быть вредными.

Вакуумные помпы. На половой член надевают трубку, а затем откачивают воздух для создания вакуума. Насос вовлекает кровь в пенис и может временно увеличить половой член. Также вакуумные устройства иногда используются для краткосрочного лечения импотенции. Однако слишком часто или длительное использование может повредить эластичную ткань полового члена, что приводит к ослаблению эрекции.

Джелкинг. Упражнение, которое включает в себя многократное вытягивание неэрегированного пениса большим и указательным пальцами. Идея в том, что упражнение увеличивает кровоснабжение полового члена, что якобы приводит к увеличению его длины и охвату. Хотя этот метод кажется безопасным, нет научных доказательств того, что он работает. Более того, он может привести к образованию рубцов, боли и исказить член.

Удлинители полового члена. На неэрегированный член прикрепляют груз, чтоб его растянуть. В небольших исследованиях выяснили, что этим методом увеличивали длину примерно на 1-3 см. Однако для подтверждения безопасности и эффективности необходимы более масштабные данные.

Косметическая хирургия. Риск без гарантии. Исследования хирургических методов показали смешанные результаты с точки зрения безопасности, эффективности и удовлетворенности пациентов. В лучшем случае операция может прибавить сантиметр к внешнему виду неэрегированного полового члена, но не изменит фактическую длину. Операция может привести к осложнениям, инфекции, рубцеванию, потере чувствительности и эректильной дисфункции.

Что может помочь

Вот что можно сделать, если беспокоит размер полового члена:

Поговорите с партнершей или партнером. Даже если пенис меньше среднего, это может не иметь значения для него.

Улучшить свою форму. Если есть избыточный вес или пивной живот, пенис может казаться короче, чем на самом деле. Регулярные физические упражнения могут улучшить внешность, силу и выносливость мужчины во время секса.

Поговорите с психологом. Чувство недовольства собственным пенисом – обычное дело. Разговор с сертифицированным психологом или психиатром способен помочь мужчине стать более уверенным в себе.