Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який перехворів COVID-19, визнав, що уряд недооцінив загрозу коронавірусної інфекції.

Про це Джонсон зізнався в інтерв'ю BBC. Прем'єр-міністр Великої Британії назвав найбільшою проблемою, яку уряд не зміг зрозуміти на початку пандемії, ступінь безсимптомної передачі між людьми.

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Коронавірус був чимось новим, що ми не зрозуміли так, як нам би хотілося в перші кілька тижнів і місяців,

– прокоментував Борис Джонсон.

Тижнем раніше політик пообіцяв провести "незалежне" розслідування пандемії, однак не було надано жодних деталей щодо масштабів та термінів. Нагадаємо, що на початку епідемії коронавірусу прем'єр-міністр заявляв, що приймав "правильні рішення в потрібний час" і посилався на рекомендації вчених.

"Може бути, були речі, які ми могли б зробити по-іншому, і, звичайно, буде час зрозуміти, що саме ми могли б зробити по-іншому", – додав він.