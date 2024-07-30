Історію меленької Марійки розповіли у Першому медоб'єднанні Львова. Недугу виявили на початку травня цього року, майже випадково – під час поїздки до бабусі.

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"Марійчина мама змінювала донечці підгузок і жахнулась. Він був весь у крові. Налякана жінка помчала з дитиною до найближчої лікарні", – ідеться у повідомленні.

Новоутвір зростав разом з дитиною

Після УЗД, медики з'ясували звідки кров у сечі. На правій нирці дівчинки вияивили гігантське утворення — нефробластому.

Довідоково. Нефробластома – пухлина нирки, є найбільш поширеним злоякісним ембріональним захворюванням у дітей.

Медики уточнюють, що утвір від самого початку непомітно зростав разом з дівчинкою. На момент обстеження розмір пухлини сягав уже 20 сантиметрів, а її вага становила більше як кілограм. При цьому сама дівчинка важить лише 12 кілограмів.

Курс хімієтерапії та операція

Було вирішено негайно видаляти злоякісний утвір, адже пухлина тисла на внутрішні органи та у будь-який момент могла спричинити сильну кровотечу, яка призвела б до загибелі дитини.

Водночас відразу видалити нефробластому хірурги не могли — спершу слід було знищити ті пухлинні клітини, які вже потрапили у кровоносну систему дівчинки. Водночас вони мали «пригасити» подальше їхнє потрапляння до кровотоку.

А щоб сповільнити їх потрапляння до кровотоку, лікарі призначили хімієтерапію. І лише після того, як дівчинка закінчила курс, хірурги взяли її на операційний стіл.

Вони відділили пухлину від життєво важливих органів, до яких вона приросла: дванадцятипалої кишки, діафрагми, печінки, товстої кишки та нижньої порожнистої вени,

– уточнили фахівці.

Операція минула успішно

Разом із нефробластомою довелося видалити й праву нирку Марійки. Операція тривала близько 3 годин і минула успішно.

Тепер маленька пацієнтка має пройти ще один курс хімієтерапії, щоб остаточно знищити ті пухлинні клітини, які, можливо, ще циркулюють у її крові.