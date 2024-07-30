Историю маленькой Марии рассказали в Первом медобъединении Львова. Болезнь обнаружили в начале мая этого года, почти случайно – во время поездки к бабушке.

Смотрите также Как возникают метастазы при раке: обнаружили механизм распространения

"Маша мама меняла дочери подгузник и ужаснулась. Он был весь в крови. Напуганная женщина помчалась с ребенком в ближайшую больницу", – говорится в сообщении.

Новообразование росло вместе с ребенком

После УЗИ, медики выяснили откуда кровь в моче. На правой почке девочки обнаружили гигантское образование - нефробластому.

Справка. Нефробластома – опухоль почки, является наиболее распространенным злокачественным эмбриональным заболеванием у детей.

Медики уточняют, что образование изначально незаметно росло вместе с девочкой. На момент обследования размер опухоли достигал уже 20 сантиметров, а ее вес составлял более килограммам. При этом сама девочка весит всего 12 килограммов.

Курс химиотерапии и операция

Было решено немедленно удалять злокачественное образование, ведь опухоль давила на внутренние органы и в любой момент могла вызвать сильное кровотечение, которое привело бы к гибели ребенка.

В то же время сразу удалить нефробластому хирурги не могли - сначала следовало уничтожить те опухолевые клетки, которые уже попали в кровеносную систему девочки. В то же время они должны были "пригасить" дальнейшее их попадание в кровоток.

А чтобы замедлить их попадание в кровоток, врачи назначили химиотерапию. И только после того, как девочка закончила курс, хирурги взяли ее на операционный стол.

Они отделили опухоль от жизненно важных органов, к которым она приросла: двенадцатиперстной кишки, диафрагмы, печени, толстой кишки и нижней полой вены,

– уточнили специалисты.

Операция прошла успешно

Вместе с нефробластомой пришлось удалить и правую почку Марии. Операция длилась около 3 часов и прошла успешно.

Теперь маленькая пациентка должна пройти еще один курс химиотерапии, чтобы окончательно уничтожить те опухолевые клетки, которые, возможно, еще циркулируют в ее крови.