Рац, который узнал о своем диагнозе в мае 2024 года, прошел курс химио- и радиотерапии, а затем принял участие в испытаниях, получив шесть инъекций нового препарата в Университетском колледже Лондона.

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Он выразил надежду, что его участие в исследовании поможет в борьбе с раком и сделает терапию более доступной для всех, нуждающихся.

Что известно о новой вакцине против рака легких

Вакцина BNT116, разработана компанией BioNTech, известной своим сотрудничеством с Pfizer в создании вакцины против COVID-19, содержит шесть мРНК, кодирующих антигены, ассоциированные с опухолью. В рамках испытаний пациенты получают шесть доз вакцины еженедельно в течение первых двух циклов, а затем одну дозу каждые три недели в течение 54 недель.

Предварительные испытания весной 2023 года показали отсутствие серьезных побочных эффектов у пациентов среднего возраста 65 лет. Вакцинация сочеталась с приемом цемиплимаба, моноклонального антитела, используемого для лечения плоскоклеточного рака кожи. Некоторые пациенты имели повышение температуры, озноб и рвоту, а у пятерых были зафиксированы более серьезные побочные эффекты, включая пневмоторакс второй степени, лихорадку, утомляемость и пневмонию.

Важность новой вакцины

Онколог Сио Мин Ли из Национального института исследований в области здравоохранения и ухода выразил надежду, что новая вакцина улучшит выживаемость пациентов с раком легких, дополняя иммунотерапию. В испытаниях примут участие 130 пациентов с различными стадиями немелкоклеточного рака легких.

Рак легких продолжает оставаться ведущей причиной смертности от онкологических заболеваний в мире, причем основным фактором риска является курение. ВОЗ связывает с ним до 85% случаев заболевания. Врачи призывают курильщиков обращать внимание на тревожные симптомы, такие как постоянный кашель, боль в груди и одышка, чтобы диагностировать болезнь на ранней стадии.