Исследование, охватившее использование мобильных телефонов более десяти лет, показало, что вызванное ими радиоволновое излучение не увеличивает риск развития рака мозга, как и не вызывает лейкемии или рака мозга у детей, даже если они живут рядом с радио- или телевышками или сотовыми вышками.

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Мобильные телефоны не вызывают рак

Кен Карипидис, один из авторов исследования, отметил значимость этих результатов, отметив, что несмотря на рост использования мобильных телефонов за последние годы, статистика рака мозга не показывает никакого увеличения случаев.

Ранее, в 2011 году, Международное агентство по исследованию рака (подразделение ВОЗ) отнесло радиоволны мобильных телефонов к категории возможных канцерогенов, что стимулировало проведение многочисленных дополнительных научных работ.

Важность исследования

С 1994 по 2022 год было проанализировано более 5000 исследований, большинство из которых не подтвердили связь между радиоволнами и развитием рака. Также не было обнаружено подтверждений того, что сотовые вышки влияют на увеличение риска рака. Отмечается, что современные сети 3G и 4G излучают значительно меньше радиоволн, чем старые технологии, и имеющиеся данные не показывают увеличенного риска для сетей 5G.

Это исследование подчеркивает, что современные научные данные не подтверждают опасения относительно связи между использованием мобильных телефонов и развитием онкологических заболеваний, добавляя важную информацию к обсуждению безопасности мобильных технологий.