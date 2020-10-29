Друга хвиля коронавірусу: ще одна країна ЄС посилює карантин
Влада Швейцарії у межах боротьби з коронавірусом вирішила посилити карантинні обмеження в країні. Мета таких кроків – стримування другої хвилі COVID-19.
Посилення карантину в Швейцарії почне діяти з 29 жовтня. Скільки триватимуть запроваджені заходи – невідомо, передає DW.
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Які нові обмеження запроваджують у Швейцарії
- Закривають нічні клуби.
- Бари та ресторани зможуть працювати до 23 годин.
- Забороняють проведення заходів із чисельністю учасників у понад 50.
- Число учасників сімейних свят має бути обмежено до 10.
- Збільшують перелік місць із обов'язковим носінням захисних масок.
Хто ще з країн ЄС раніше посилив карантин
- З 2 листопада в Німеччині запроваджують так званий м’який локдаун. У його межах закривають заклади дозвілля, зокрема, театри, концертні зали, а також бари, нічні клуби та ресторани. Будуть закритими й салони краси, натомість у перукарнях слід дотримуватися певних правил. Крім того, магазини повинні працювати з обмеженою кількістю покупців.
- У Франції нові карантинні обмеження починають діяти з 30 жовтня та триватимуть до 1 грудня. Докладний перелік мають оприлюднити 29 жовтня. Однак вже відомо, що не закриватимуть школи та заклади, діяльність яких є важливою для економіки.
- У Словаччині карантинний режим продовжили до 8 листопада. Жителі країни, як і раніше, можуть покидати свої помешкання лише для найнеобхіднішого. Крім того, найближчим часом розпочнеться тестування всього населення країни, старшого за 10 років.
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