З 2 листопада в Німеччині на місяць вводять жорсткі карантинні обмеження. Забороняється робота барів і ресторанів, а людям не можна збиратися групами в понад 10 осіб.

Вірус поширюється в геометричній прогресії. У 75% усіх нових випадків зараження більше не відомо, звідки вони походять. Про це заявила канцлерка Німеччини Ангела Меркель, інформує Spiegel. Актуально Кожен день вирішальний: Меркель зізналась, що Німеччина на межі через коронавірус Жорсткий карантин у Німеччині: що закривають Ресторани, бари, театри, кінотеатри, басейни, тренажерні та спортивні зали. Також скасовують усі концерти. та масові заходи.

Водночас школи та дитсадки залишаться відкритими, як і магазини.

Людей просять не пересуватися країною з несуттєвих особистих причин. Розміщення туристів в готелях забороняється: дозволено приймати лише осіб, які зупиняються з метою невідкладних відряджень.

Матчі Бундесліги і спортивні змагання пройдуть без глядачів. Яка ситуація в Німеччині з коронавірусом У Німеччині фіксуються рекордні показники зростання захворюваності COVID-19. Кількість нових інфекцій, які реєструються щодня, за тиждень подвоїлася у Німеччині.

Частка людей похилого віку серед інфікованих знову стрімко збільшується, а лікарні приймають все більше хворих на COVID-19.

За минулу добу в Німеччині підтвердили 11 409 нових випадків коронавіруса. З початку пандемії в країні зафіксували понад 450 тисяч випадків COVID-19. Водночас У Берліні знову спалахнув протест через карантин: фото Зверніть увагу! У Європі фіксують масштабну другу хвилю та шокуючі рекорди заражень коронавірусом. Зокрема, складна ситуація в Іспанії, Франції, Польщі, Німеччині, Італії та інших країнах Євросоюзу. Чимало країн вже повенулися до жорсткого карантину.