Німеччина вводить жорсткий карантин через COVID-19: які обмеження діятимуть
З 2 листопада в Німеччині на місяць вводять жорсткі карантинні обмеження. Забороняється робота барів і ресторанів, а людям не можна збиратися групами в понад 10 осіб.
Вірус поширюється в геометричній прогресії. У 75% усіх нових випадків зараження більше не відомо, звідки вони походять. Про це заявила канцлерка Німеччини Ангела Меркель, інформує Spiegel.
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Жорсткий карантин у Німеччині: що закривають
- Ресторани, бари, театри, кінотеатри, басейни, тренажерні та спортивні зали. Також скасовують усі концерти. та масові заходи.
- Водночас школи та дитсадки залишаться відкритими, як і магазини.
- Людей просять не пересуватися країною з несуттєвих особистих причин. Розміщення туристів в готелях забороняється: дозволено приймати лише осіб, які зупиняються з метою невідкладних відряджень.
- Матчі Бундесліги і спортивні змагання пройдуть без глядачів.
Яка ситуація в Німеччині з коронавірусом
- У Німеччині фіксуються рекордні показники зростання захворюваності COVID-19. Кількість нових інфекцій, які реєструються щодня, за тиждень подвоїлася у Німеччині.
- Частка людей похилого віку серед інфікованих знову стрімко збільшується, а лікарні приймають все більше хворих на COVID-19.
- За минулу добу в Німеччині підтвердили 11 409 нових випадків коронавіруса. З початку пандемії в країні зафіксували понад 450 тисяч випадків COVID-19.
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