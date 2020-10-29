Со 2 ноября в Германии на месяц вводят жесткие карантинные ограничения. Запрещается работа баров и ресторанов, а людям нельзя собираться группами в более 10 человек.

Вирус распространяется в геометрической прогрессии. В 75% всех новых случаев заражения больше не известно, откуда они родом. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, информирует Spiegel.

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Жесткий карантин в Германии: что закрывают

Рестораны, бары, театры, кинотеатры, бассейны, тренажерные и спортивные залы. Также отменяют все концерты и массовые мероприятия.

В то же время школы и детсады останутся открытыми, как и магазины.

Людей просят не передвигаться по стране по несущественным личным причинам. Размещение туристов в гостиницах запрещается: разрешено принимать только лиц, которые останавливаются с целью неотложных командировок.

Матчи Бундеслиги и спортивные соревнования пройдут без зрителей.

Какова ситуация в Германии с коронавирусом

В Германии фиксируются рекордные показатели роста заболеваемости COVID-19. Количество новых инфекций, которые регистрируются каждый день, за неделю удвоилось в Германии.

Доля пожилых людей среди инфицированных вновь стремительно увеличивается, а больницы принимают все больше больных COVID-19.

За минувшие сутки в Германии подтвердили 11 409 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в стране зафиксировали более 450 тысяч случаев COVID-19.

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Обратите внимание! В Европе фиксируют масштабную вторую волну и шокирующие рекорды заражений коронавирусом. В частности, сложная ситуация в Испании, Франции, Польше, Германии, Италии и других странах Евросоюза. Многие страны уже вернулись к жесткому карантину.