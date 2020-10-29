Германия вводит жесткий карантин из-за COVID-19: какие ограничения будут действовать
Со 2 ноября в Германии на месяц вводят жесткие карантинные ограничения. Запрещается работа баров и ресторанов, а людям нельзя собираться группами в более 10 человек.
Вирус распространяется в геометрической прогрессии. В 75% всех новых случаев заражения больше не известно, откуда они родом. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, информирует Spiegel.
Актуально Каждый день решающий: Меркель призналась, что Германия на грани из-за коронавируса
Жесткий карантин в Германии: что закрывают
- Рестораны, бары, театры, кинотеатры, бассейны, тренажерные и спортивные залы. Также отменяют все концерты и массовые мероприятия.
- В то же время школы и детсады останутся открытыми, как и магазины.
- Людей просят не передвигаться по стране по несущественным личным причинам. Размещение туристов в гостиницах запрещается: разрешено принимать только лиц, которые останавливаются с целью неотложных командировок.
- Матчи Бундеслиги и спортивные соревнования пройдут без зрителей.
Какова ситуация в Германии с коронавирусом
- В Германии фиксируются рекордные показатели роста заболеваемости COVID-19. Количество новых инфекций, которые регистрируются каждый день, за неделю удвоилось в Германии.
- Доля пожилых людей среди инфицированных вновь стремительно увеличивается, а больницы принимают все больше больных COVID-19.
- За минувшие сутки в Германии подтвердили 11 409 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в стране зафиксировали более 450 тысяч случаев COVID-19.
В то же время В Берлине снова вспыхнул протест из-за карантина: фото
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter