Великі поставки потенційної вакцини проти коронавірусної інфекції в країни Європейського Союзу можуть початися у квітні 2021 року.

Європейська комісія закликала уряди 27 країн ЄС робити більше для боротьби з коронавірусною інфекцією. Про це заявила в середу глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише Інтерфакс.

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Великі обсяги поставок повинні початися в квітні,

– заявила Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, у найкращому випадку компанії можуть поставляти в ЄС до 50 мільйонів дози вакцини на місяць.

"Вірус швидко поширюється по Європі. Ми вже перебуваємо у другій хвилі. На сьогодні в Європі заражено понад 1,1 мільйон осіб, і наші прогнози такі, що ця цифра швидко збільшиться в наступні 2-3 тижні", – додала вона.

Урсула фон дер Ляєн вважає, що до кінця 2021 року не буде достатньої кількості доз вакцини проти COVID-19 для всього населення.