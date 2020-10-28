Крупные поставки потенциальной вакцины против коронавирусной инфекции в страны Европейского союза могут начаться в апреле 2021 года.

Европейская комиссия призвала правительства 27 стран ЕС делать больше для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом заявила в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет Интерфакс.

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Большие объемы поставок должны начаться в апреле,

– заявила Урсула фон дер Ляєн.

По ее словам, в лучшем случае компании могут поставлять в ЕС до 50 миллионов дозы вакцины в месяц.

"Вирус быстро распространяется по Европе. Мы уже находимся во второй волне. На сегодня в Европе заражено более 1,1 миллиона человек, и наши прогнозы таковы, что эта цифра быстро увеличится в следующие 2-3 недели", – добавила она.

Урсула фон дер Ляйен считает, что до конца 2021 года не будет достаточного количества доз вакцины против COVID-19 для всего населения.