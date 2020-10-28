Словацький блогер Йозеф Кметьо записав відеозвернення із закликом не слухати людей, які не вірять у коронавірус, а серйозно ставитися до пандемії. Через 6 годин після запису відео, чоловік помер.

У відео блогер зазначив, що жертвами коронавірусу стають ні в чому не винні люди і закликав берегти себе. Відео опублікувало видання Радіо Свобода.

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Блогеру було 47 років

Ніколи не потрапляйте під вплив людей, які не вірять у коронавірус, і їм подібним. Живим прикладом того, що таке COVID-19, є я,

– зазначив блогер.

Він з відчаєм визнав, що "передусім жертвами вірусу стають невинні люди" та закликав берегти себе, не піддаватися впливу і обов'язково користуватись засобами індивідуального захисту.

Это видео словацкий блогер Йозеф Кметьо записал перед тем, как его забрала скорая. Через 6 часов после этого он умер в больнице от COVID-19. Ему было 47 лет. pic.twitter.com/h1sllBv10E — Радио Свобода (@SvobodaRadio) October 27, 2020

Раніше в Україні від коронавірусу помер блогер Стужук Дмитро, йому було 33 роки. Чоловік заразився коронавірусом під час сімейного відпочинку в Туреччині. Ускладнення виникли через проблеми з серцем і призвели до смерті 16 жовтня.