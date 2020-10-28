Словацкий блогер Йозеф Кметьо записал видеообращение с призывом не слушать людей, которые не верят в коронавирус, а серьезно относиться к пандемии. Спустя 6 часов после записи видео, мужчина умер.

В видео блогер отметил, что жертвами коронавируса становятся ни в чем не повинные люди и призвал беречь себя. Видео опубликовало издание Радио Свобода.

Читайте также Больше всего за время пандемии: в Украине рекорд смертей от коронавируса

Блогеру было 47 лет

Никогда не попадайте под влияние людей, которые не верят в коронавирус, и им подобных. Живым примером того, что такое COVID-19, являюсь я,

– отметил блогер.

Он с отчаянием признал, что "прежде всего жертвами вируса становятся невинные люди" и призвал беречь себя, не поддаваться влиянию и обязательно пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Это видео словацкий блогер Йозеф Кметьо записал перед тем, как его забрала скорая. Через 6 часов после этого он умер в больнице от COVID-19. Ему было 47 лет. pic.twitter.com/h1sllBv10E — Радио Свобода (@SvobodaRadio) October 27, 2020

Ранее в Украине от коронавируса умер блогер Стужук Дмитрий, ему было 33 года.