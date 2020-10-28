Блогер записал видеообращение об опасности COVID-19 за шесть часов до смерти
Словацкий блогер Йозеф Кметьо записал видеообращение с призывом не слушать людей, которые не верят в коронавирус, а серьезно относиться к пандемии. Спустя 6 часов после записи видео, мужчина умер.
В видео блогер отметил, что жертвами коронавируса становятся ни в чем не повинные люди и призвал беречь себя. Видео опубликовало издание Радио Свобода.
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Блогеру было 47 лет
Никогда не попадайте под влияние людей, которые не верят в коронавирус, и им подобных. Живым примером того, что такое COVID-19, являюсь я,
– отметил блогер.
Он с отчаянием признал, что "прежде всего жертвами вируса становятся невинные люди" и призвал беречь себя, не поддаваться влиянию и обязательно пользоваться средствами индивидуальной защиты.
Ранее в Украине от коронавируса умер блогер Стужук Дмитрий, ему было 33 года.