Профспілка лікарів Німеччини повідомляє, що країну уже накрила друга хвиля коронавірусу. У Франції прогнозують – новий спалах недуги відбудеться восени та взимку.

Люди ігнорують карантинні обмеження

Медики наголошують, що через те, що люди ігнорують карантинні обмеження і зростає кількість хворих. Про це інформує DPA.

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Звісно, наразі кількість нових випадків є значно меншою, ніж навесні. Проте, зазначають лікарі, загроза велика, якщо і надалі продовжуватимуть ігнорувати соціальне дистанціювання та засоби захисту.

Ми вже у другій хвилі – повільного, проте зростання захворюваності. Це означає, що є небезпека, що всі попередні успіхи будуть змарновані через прагнення Німеччини повернутись до нормального життя,

– зазначила голова профспілки медиків Сюзанна Йона.

Яка ситуація з коронавірусом у Німеччині

Станом на 4 серпня в країні зафіксували понад 212 тисяч випадків COVID-19. З них більше ніж 9 тисяч – летальні. За останню добу, згідно з даними Університету Джона Хопкінса, в країні виявили 891 новий випадок недуги.

У Франції готуються до другої хвилі

Тим часом, у Франції зазначають, що новий спалах коронавірусу може статись уже в осінньо-зимовий період. Про це інформує The Times.

Наразі ситуація – дуже нестабільна, сценарій може стати неконтрольованим у будь-який момент, як це було в Іспанії,

– мовиться у повідомленні Французького наукового комітету.