Профсоюз врачей Германии сообщает, что страну уже накрыла вторая волна коронавируса. Во Франции прогнозируют – новая вспышка болезни произойдет осенью и зимой.

Люди игнорируют карантинные ограничения

Медики отмечают, что из-за того, что люди игнорируют карантинные ограничения, и возрастает количество больных. Об этом информирует DPA.

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Конечно, сейчас количество новых случаев значительно меньше, чем весной. Однако, отмечают врачи, угроза большая, если и дальше будут продолжать игнорировать социальное дистанцирование и средства защиты.

Мы уже во второй волне – медленного, однако роста заболеваемости. Это означает, что есть опасность, что все предыдущие успехи будут потеряны из-за стремления Германии вернуться к нормальной жизни,

– отметила глава профсоюза медиков Сюзанна Йона.

Какова ситуация с коронавирусом в Германии

По состоянию на 4 августа в стране зафиксировали свыше 212 тысяч случаев COVID-19. Из них более 9 тысяч – летальные. За последние сутки, согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в стране обнаружили 891 новый случай болезни.

Во Франции готовятся ко второй волне

Тем временем, во Франции отмечают, что новая вспышка коронавируса может произойти уже в осенне-зимний период. Об этом информирует The Times.

Сейчас ситуация очень нестабильная, сценарий может стать неконтролируемым в любой момент, как это было в Испании,

– говорится в сообщении Французского научного комитета.

Что известно о коронавирусе во Франции?

В стране коронавирус обнаружили у более чем 228 тысяч человек. Свыше 30 тысяч человек – умерли. За последние три дня COVID-19 диагностировали у более чем 3 тысяч человек.