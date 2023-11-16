Причина карантину

Карантин ввели через сказ через скаженого кота на два місяці запровадили карантину свійського кота. 13 листопада випадок сказу підтвердила Львівська регіональна державна лабораторія. Тварина вкусила свого власника – жителя Дрогобича, а за 2 дні після укусу – загинула.

Дивіться також Як зрозуміти, що у вас грип: чим відрізняється від застуди та COVID-19

Відтак, у Дрогобичі вирішили провести масову вакцинацію всіх котів і собак. Усіх жителів, які мають котів і собак закликали зголошуватись до Дрогобицької районної державної лікарні ветеринарної медицини за безкоштовною вакцинацією тварин.

Зазначають, що профільні служби вживають усі необхідні заходи для того, аби запобігти поширенню захворювання.

Увага. Карантинні обмеження діятимуть до 13 січня 2024 року за умови відсутності нових випадків захворювання.