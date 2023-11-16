Причина карантину
Карантин ввели через сказ через скаженого кота на два місяці запровадили карантину свійського кота. 13 листопада випадок сказу підтвердила Львівська регіональна державна лабораторія. Тварина вкусила свого власника – жителя Дрогобича, а за 2 дні після укусу – загинула.
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Відтак, у Дрогобичі вирішили провести масову вакцинацію всіх котів і собак. Усіх жителів, які мають котів і собак закликали зголошуватись до Дрогобицької районної державної лікарні ветеринарної медицини за безкоштовною вакцинацією тварин.
Зазначають, що профільні служби вживають усі необхідні заходи для того, аби запобігти поширенню захворювання.