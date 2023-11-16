Причина карантина

Карантин ввели через бешенство из-за бешеного кота на два месяца ввели карантину домашнего кота. 13 ноября случай бешенства подтвердила Львовская региональная государственная лаборатория. Животное укусило своего владельца – жителя Дрогобыча, а через 2 дня после укуса – погибло.

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Следовательно, в Дрогобыче решили провести массовую вакцинацию всех кошек и собак. Всех жителей, имеющих кошек и собак, призывали заявляться в Дрогобычскую районную государственную больницу ветеринарной медицины за бесплатной вакцинацией животных.

Отмечают, что профильные службы принимают все необходимые меры для предотвращения распространения заболевания.

Внимание. Карантинные ограничения будут действовать до 13 января 2024 года при отсутствии новых случаев заболевания.