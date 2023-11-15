Чаще осложнения возникают у маленьких детей, беременных и пожилых людей. Поэтому прививка против гриппа им нужна в первую очередь.

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Как отличить грипп от простуды

Гриппом можно заболеть в любое время года, но его пик приходится на осенне-зимний период, особенно на январь и февраль. Этот вирус отличается от других острых респираторных вирусных инфекций тем, что атакует организм резко, не предоставляя шансов даже на минимальную активность из-за высокой температуры и общей слабости.

А простуда, напротив, начинается медленно, и симптомы проявляются постепенно. Одним из ключевых отличий гриппа от простуды является склонность к более серьезным осложнениям. Грипп часто приводит к тяжелым состояниям. Однако в целом грипп можно рассматривать как более интенсивную форму простуды, которая требует особого внимания и профессионального лечения.

Классические симптомы гриппа:

внезапная температура – от 38 градусов по Цельсию или выше;

озноб;

ломота во всем теле;

чувство сильной усталости;

головная боль;

сухой кашель;

отсутствие аппетита; проблемы со сном.

У детей к этим симптомам могут прибавиться рвота и диарея.

Как отличить грипп от коронавируса

Грипп легко спутать с COVID-19: те же лихорадка, ломота в теле, слабость, головные боли и сухой кашель. Основное отличие состоит в том, что при COVID-19 часто случается потеря обоняния и вкуса. COVID-19 распространяется легче гриппа, и он вызывает более серьезные осложнения. Для подтверждения диагноза следует сдать анализ.

Когда нужно обратиться к врачу

Неважно, знаете ли вы о том, что у вас грипп, или нет, нужно немедленно вызвать врача, если у вас появилась одышка и боль в груди, постоянно кружится голова, судороги, вас мучают слабость или мышечные боли, а хронические заболевания обострились. Дополнительные подсказки, что организм не справляется сам, это обезвоживание и синие губы.

Профилактика гриппа и любой другой респираторной вирусной инфекции проста: часто и тщательно мыть руки, проветривать помещения и избегать людных мест в период высокой заболеваемости.